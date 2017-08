Voile – Championnat de France : L’heure du bilan pour Teva Plichart

Parole à Teva Plichart :

Le bilan sportif ?



« On a progressé entre le début et la fin de Tour. On pensait qu’on allait vite mais on a trouvé des petits réglages pour être encore plus rapides. Il faudra travailler pour ne plus avoir des coups de mou l’année prochaine. Être leader du Tour, c’est psychologiquement lourd à porter. Ce n’est pas comme être leader d’une régate. Que ce soit moi ou notre barreur Pierre Pennec, on a pu avoir du mal à gérer la pression. C’est génial d’avoir terminé 2e du Tour mais il nous fallait ce petit plus pour accrocher le titre. »



Le bilan humain ?



« On s’apprécie tous. On se respecte tous. On a tous le même objectif : évoluer ensemble pour aller chercher la victoire l’année prochaine. On sait mettre nos égos de côté et discuter pour progresser. Il y a des équipes qui ont des managers qui cassent leurs navigants. Emmanuel Versace a toujours été positif. Toute l’équipe, à terre et à bord, était dans ce même état d’esprit. »



Quel est votre plus beau souvenir ?



« Par exemple la compétitivité et l’intensité qu’on a mis à bord avec Quentin Ponroy pour remonter de la 28e à la 9e place sur le raid de Roses. Ensuite, la Super Finale Or qu’on a fait le samedi 29 juillet. L’état d’esprit qu’on avait sur le bateau, on ne l’avait jamais eu avant. C’était quelque chose de nouveau. J’étais dans un état second. Manutea Mahai était hyper percutant. C’était notre meilleur souvenir. «