Vodafone installe un réseau 4G à Tahiti

Il souligne que si son entreprise est capable de mettre en concurrence les principaux équipementiers internationaux, c'est grâce à la licence Vodafone : "On entend parfois dire que Vodafone, c'est une entreprise étrangère, que quand les clients payent leurs factures, l'argent repart à Londres ou en Chine, mais c'est entièrement faux. Vodafone est une entreprise avec 100% d'investisseurs locaux, 110 salariés locaux et qui a investi autour de 11 milliards de francs pour créer des infrastructures pour la Polynésie et des services pour la population. Il ne faut pas oublier non plus que grâce à notre arrivée en 2013, les prix ont baissé de 30 à 40%, et que nous sommes toujours les moins chers ! Nous nous appelons Vodafone Polynésie, mais c'est juste une licence qui nous permet d'avoir l'expertise technique du numéro 1 mondial et surtout d'être en position de négocier avec les équipementiers malgré la toute petite taille de notre marché. S'ils nous snobent ou ne nous offrent pas des conditions intéressantes, ils peuvent perdre tout Vodafone et ses 600 milliards de francs d'investissements annuels ! Et pour nous, si notre service client, notre réseau 3G ou même la qualité des appels n'est pas aux standards de Vodafone international, nous aurions des problèmes, c'est contrôlé. C'est comme ça que nous pouvons avoir le meilleur réseau à un prix plus avantageux que l'opérateur concurrent."



L'OPT TESTE LA 4G DEPUIS… 2013



Cette annonce de Vodafone vient couper l'herbe sous le pied de l'OPT, qui teste la 4G sur son réseau depuis 2013 mais n'a toujours pas déployé cette technologie. Quelques allusions des cadres supérieurs du groupe laissent penser que l'annonce du déploiement de ce réseau sera faite lors du Digital Festival Tahiti, qui démarre le 16 mars. Viti a également déployé son propre réseau 4G LTE longtemps avant l'OPT, mais celui-ci est réservé à ses abonnés à l'internet fixe "sans abonnement téléphonique et sans fil".



On voit que l'opérateur historique, dont les équipes sont mobilisées sur le terrain pour installer la fibre optique, sera le dernier à dévoiler ses cartes sur la 4G alors que ses premiers essais de cette technologie ont eu lieu il y a quatre ans.





>> Le chiffre : 60 000, le nombre de clients Vodafone au 1er mars 2017