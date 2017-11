Vodafone,"L’iPhone X, c'est Noël avant l'heure"

PAPEETE, le 13 novembre 2017 - Ils étaient deux chanceux à recevoir hier au siège de Vodafone, l’iPhone le plus attendu et le plus ambitieux de l’année, l'iPhone X. Reconnaissance faciale, écran sans bord, le fleuron de la marque californienne vient tout juste de débarquer à Tahiti.



"C'est Noël avant l'heure, je suis très contente, il est magnifique" , déclare tout sourire l'ancienne miss Tahiti 2003, Heitiare Tribondeau, en recevant lundi chez Vodafone le dernier bijou de la marque à la pomme. Même enthousiasme de la part de Vito Tapao, journaliste chez nos confrères Polynésie 1ère lorsqu'il ouvre la boîte contenant le précieux smartphone.

Et effectivement, ils pouvaient être heureux, car ils sont les deux premiers polynésiens à avoir en leurs mains l'iPhone X, ce smartphone qui se veut historique, tant sa technologie impressionne de nombreux spécialistes.



"Nous venons de recevoir plusieurs exemplaires que nous avons réservés à la vente pour nos clients VIP et Corporate. D'ici quelques jours, nous devons en obtenir d'autres que nous réserverons à nos meilleurs clients Vodafone" , précise Tamara Emeriau, responsable du Marketing et de la Communication pour Vodafone.