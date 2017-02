Vivre son handicap en Polynésie : une page Facebook pour "faire bouger les choses"

"Une page communautaire créé dans le but d'échanger autour des différent sujets du handicap. Pour pouvoir s'exprimer, agir et faire agir !"

"Après avoir été nombreux à me soutenir avec vos messages. Vous avez aussi été plusieurs à me témoigner vos histoires similaires. L'idée d'avoir une page Facebook pour s'exprimer est ressortie plusieurs fois. C'est fait ! Exprimez vous ! Le but de cette page est d' échanger sur les sujets et problématiques liés à tous les handicaps. Photos, vidéos, anecdotes... c'est libre. Seule règle "Se respecter mutuellement lors de ces échanges". Merci de la respecter. N'hésitez pas à partager un maximum. Handicap ou pas l'important est de s'exprimer et de donner votre avis"

PAPEETE, le 23 février 2017 -Telle est la description de cette toute nouvelle page facebook créée par Rowena Nouveau : Vivre son handicap en Polynésie Sur le réseau social, les personnes, en situation de handicap ou non, sont invitées à partager leur expérience. Le but de cette page est de relater les témoignages de difficulté d'accessibilité des personnes handicapées afin que les choses changent., indique la jeune femme; qui travaille dans le domaine de la communication.Rowena Nouveau espère faire bouger les choses.