Visites de terrain à Moorea, dans le cadre des projets Resccue et Integre

MOOREA, 1er août 2017 - Avant l’organisation des comités de pilotage régionaux des projets Resccue et Integre prévus cette semaine à Tahiti, une délégation de membres de la Communauté du Pacifique et des représentants des Pays et territoires, s’est rendue sur le terrain à Moorea lundi.L’objectif était pour les visiteurs de prendre connaissance sur le terrain des différentes actions menées dans le cadre des projets Resccue et Integre à Moorea, avant que celles-ci soient évoquées durant les comités de pilotage organisés à Tahiti cette semaine.Cette délégation, composée des représentants des Pays et Territoires (Fidji, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, îles Pitcairn, Polynésie Française), des services du Pays, d’agents de la communauté du Pacifique Sud (CPS) ainsi que de la commune de Moorea-Maiao a effectué lundi une visite de l’île sœur. L’objectif pour les organisateurs de ce déplacement était de faire découvrir aux membres de la délégation les actions entreprises à Moorea, dans le cadre des projets Resccue (Restauration des services écosystémiques et adaptation au changement climatique) et Integre (INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement).L’idée est de faire en sorte que ces derniers aient connaissance de ces actions avant d’aborder les comités de pilotage régionaux des projets Resccue et Integre, organisés à Tahiti, mardi et mercredi.Ces deux comités de pilotage sont d’une part, l’occasion pour la CPS de connaitre l’état d’avancement des différents projets entrepris dans la région mais aussi d’ouvrir la discussion entre représentants des différents pays et territoire. Ce sera également l’occasion de prévoir de futurs échanges entre ces pays et territoires sur certaines thématiques les concernant telles que la gestion côtière, gestion des mouillages, gestion des ressources, lutte contre l’érosion côtière ou encore la conservation de la biodiversité.