Visite du tavana hau Marie Baville à Tubuai

TUBUAI, le 23 décembre 2016. La nouvelle tavana hau des îles Australes, Marie Baville, a débuté, ce vendredi, sa visite officielle dans l’archipel par Tubuai, l’île chef-lieu des Tuhaa pae. L’objectif de ce premier déplacement était d’aller à la rencontre des élus et de la population, une opportunité pour affirmer la pleine mobilisation des services de l’Etat pour accompagner la commune de Tubuai et d’une manière générale, les cinq communes des îles Australes, dans leur quotidien mais aussi dans leurs projets de développement.



Première femme à occuper cette fonction de Chef de la Subdivision administrative des îles Australes, Marie Baville a d’abord été accueillie à l’aéroport par le maire, Fernand Tahiata, puis à la mairie de Mataura, où la population, les élus locaux, les représentants des services de l’Etat et du Pays, lui ont réservé un accueil particulièrement chaleureux et émouvant. Lors de la cérémonie de levée des couleurs, le personnel communal lui a offert une magnifique interprétation des hymnes, polynésien et national. La tradition républicaine a ensuite été respectée avec le dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts.



La Tavana hau de l’Etat a pris la parole pour, en premier lieu, rendre un hommage appuyé au travail réalisé par son prédécesseur, Eric Zabouareff ainsi que par l’ensemble de ses collaborateurs de la Subdivision administrative des îles Australes. A l’écoute des élus et des responsables des services municipaux, ils sont reconnus par ces derniers comme des interlocuteurs attentifs et disponibles, soucieux d’apporter le soutien de l’Etat aux habitants des îles Australes pour améliorer leur quotidien. En conclusion de son intervention publique, Marie Baville a indiqué que son action sera, en permanence, guidée par la recherche d’une collaboration fructueuse et performante avec les élus, dans le respect de l’intérêt général et des attributions de chacun.



Après cette cérémonie, Marie Baville a visité les locaux de la Circonscription administrative des îles Australes et s’est entretenue avec Angély Garbutt, Tavana hau du Pays. A l’issue, elle s’est rendue à la brigade de gendarmerie où le Major Yves Cottaux, Commandant de la brigade, lui a présenté le personnel et les moyens d’action des forces de l’ordre sur l’île.