Visite de la ministre des Outre-mer en Polynésie, le programme d'Ericka Bareigts

Vendredi 17 février

8 h 30 Dépôt de gerbe Monument aux Morts (Papeete)

9 h 30 Visite des sites sinistrés par les inondations dans la commune de Mahina

9 h 50 Visite de la vallée de Ahonu : Rencontre avec les familles sinistrées, présentation des travaux

10h 45 Visite des sites sinistrés par les inondations dans la commune de Pirae

- Rencontre avec les familles sinistrées et les sapeurs-pompiers

- Visite du centre d’hébergement temporaire

- Déjeuner avec les familles sinistrées

14 h 00 Entretien avec M. Edouard FRITCH, Président de la Polynésie française Présidence de la Polynésie française

14 h 40 Entretien avec M. Marcel TUIHANI, Président de l’Assemblée de la Polynésie française Assemblée de la Polynésie française -

15 h 45 Entretien avec M. Winiki SAGE, Président du Conseil économique, social et culturel Conseil économique, social et culturel -

18 h 30 Journal télévisé de TNTV



Samedi 18 février

9 h 00 Cérémonie d’Ordination de Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete Eglise Maria no te hau - Papeete

14 h 10 Départ pour Moorea

14 h 40 Accueil au quai de Vaiare par M. Evans HAUMANI, Maire de Moorea

- Dépôt de gerbe au Monument aux morts de la mairie de Moorea

- Spectacle de danses traditionnelles

- Rencontre avec les membres du conseil municipal



Dimanche 19 février

19h Journal télévisé de Polynésie 1ère



Lundi 20 février 2017

7 h 00 Visite du marché de Papeete à l’invitation de M. Michel BUILLARD, Maire de Papeete

8 h 45 Visite des sites de la société de Transport d’Energie électrique en Polynésie Mahaena

Présentation des travaux cofinancés par l’Etat et le Pays dans le cadre du Contrat de Projets du projet de bouclage du réseau électrique haute

tension de la côte Est.

9 h 35 Visite de la vallée de la Papenoo

Présentation des travaux financés par le Fonds Exceptionnel d’Investissement : équipements hydroélectriques de la vallée de la Papenoo.

10h00 Visite des sites de Tahiti Nui Telecom Antennes, centre sécurisé de stockage et de traitement de données informatiques « Data Center », Station d’atterrage du câble « Honotua », grande antenne satellite.

13h00 Déjeuner à l’invitation de la Présidence de la Polynésie française Présidence de la Polynésie française

15h00 Visite du foyer d’accueil « La Samaritaine » Rencontre des responsables d’associations et de services du Pays qui aident les femmes en difficulté.



Mardi 21 février 2017

07h00 Décollage pour l’atoll de Ahe

08h15 Accueil par le maire délégué et la population de Ahe

Levée des couleurs, discours

Visite de la centrale hybride

Visite du site qui accueillera la future école-abri de survie

Korero et cérémonie d’offrande



Mercredi 22 février 2017

08h05 Départ pour Paris