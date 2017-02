"Vis ta ville" fête la Saint-Valentin ce mercredi

PAPEETE, le 07/02/2017 - La nouvelle édition de cet événement dédié à la jeunesse se tiendra ce mercredi de 12 heures à 15h30, au parc Bougainville. Prévention, activités ludiques et créatives seront au menu. Côté scène, deux groupes de danse animeront la deuxième partie de l'après-midi : les Breaking Motion et les All in One (lauréats au Upa Nui 2016).



L'amour sera à l'honneur ce mercredi pour la nouvelle édition du " Vis ta ville ".



Cet événement dédié aux jeunes se tiendra au parc Bougainville à partir de 12 heures jusqu'à 15h30.



À chaque édition, prévention, activités ludiques et créatives sont au menu. Pour rester dans le thème de la Saint-Valentin, un stand " déclare ton amour " sera installé.



En deuxième partie, deux groupes de danse évolueront sur la scène : les Breaking Motion et les All in One, lauréat du Upa Nui 2016.



Cet événement a été mis en place en 2009, il permet notamment aux jeunes de " se divertir autour d’activités saines et divertissantes que sont la musique et la danse. Pour beaucoup de jeunes, ce rendez-vous leur a permis d’affirmer leur talent artistique mais aussi d’affronter un vrai public ", indique un communiqué.