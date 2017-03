Vini va lancer ses offres 4G la semaine prochaine

PAPEETE, le 10 mars 2017 -Le président de l'Office des Postes et Télécommunications et les directeurs de Vini étaient en conférence de presse ce matin, à l'occasion de la signature d'une convention avec le ministère de l'Education. Mais comme souvent, l'actualité a rattrapé l'agenda officiel et Jean-François Martin, président de l'OPT a dû réagir à l'annonce de Vodafone. L'opérateur mobile dévoilait hier ses plans pour le déploiement de la 4G sur son réseau, avec une mise en ligne pour la fin d'année. Viti a aussi envoyé un communiqué de presse annonçant être prêt à lancer lui-aussi des forfaits mobiles utilisant son réseau 4G, la seule chose le retenant aujourd'hui étant des blocages administratifs pour l'attribution de sa licence pour la téléphonie mobile.Du coup Vini a précipité ses plans, et dévoile avec quelques jours d'avance le lancement prochain de son réseau 4G. Jean-François Martin révèle qu'il sera mis en ligne mardi ou mercredi prochain, la veille du Tahiti Digital Festival. Yannick Teriierooiterai, directeur de Vini, explique de son côté que "la 4G sera lancée le jour de la conférence de presse où nous dévoilerons les offres commerciales 4G et nos nouveaux services".