Vigilances météo en cours sur les Tuamotu et la Société

PAPEETE, le 17 février 2017- Une zone dépressionnaire affecte une partie de la Polynésie française qui a été placée en vigilance.

Prévisions établies par Météo-France ce vendredi 17 février à 5 heures locales:



VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN COURS ORANGE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Rapa, Tuamotu Ouest, Tuamotu Sud, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre



ORANGE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Tuamotu Ouest, Tuamotu Sud, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre



JAUNE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest



JAUNE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Rapa, Iles du Vent, Iles sous le vent, Mopelia, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest



JAUNE pour les FORTES HOULES sur les zones : Rapa, Tuamotu Ouest, Tuamotu Sud, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest



Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.





ILES SOUS LE VENT :



Les journées de vendredi et samedi s'écoulent sous un ciel gris, rythmées de passages pluvieux. Les pluies sont temporairement de forte intensité au passage des grains, avec quelques coups de tonnerre possibles.

Vent modéré à assez fort de secteur Nord-Ouest avec des rafales de l'ordre de 60/70 kilomètres/heure.

Mer devenant forte. Houle courte de Nord-Ouest autour de 2 mètres 50 vendredi matin, puis 3 mètres dans l'après midi et samedi.



TAHITI ET MOOREA :



Temps perturbé vendredi et samedi, le tout sous une grisaille tenace. Les passages pluvieux se succèdent, prenant parfois un caractère orageux sous grains. Les précipitations sont parfois de forte intensité, principalement des côtes Nord aux côtes Ouest et dans les vallées encaissées où de forts cumuls sont à craindre. Températures extrêmes prévues : 25 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré à assez fort de secteur Nord-Ouest avec des rafales de l'ordre de 60/70 kilomètres/heure.

Mer devenant forte. Houle courte de Nord-Ouest autour de 2 mètres 50 vendredi matin, puis 3 mètres dans l'après midi et samedi.



MARQUISES :



Après un début de journée assez bien dégagé, le ciel se charge vers la mi-journée. Des averses se développent dans l'après midi et en soirée avant de s'évacuer samedi matin au profit d'un ciel passagèrement nuageux.

Vent faible à modéré de Nord-Est virant à l'Est vendredi soir.

Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest d'1 mètre environ.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Un temps perturbé affecte une large partie des Tuamotu vendredi. Des averses ou grains temporairement forts intéressent les régions allant de Rangiroa à Fakarava, Makemo, Anaa, Hereheretue, Tematangi et Moruroa. Une légère accalmie se dessine entre Rangiroa, Makemo et Moruroa samedi en journée avec des averses en baisse. Sur la moitié Est Tuamotu et aux Gambier, les nombreux nuages occasionnent également quelques averses vendredi qui vont en s'estompant samedi.

Sur la Moitié Ouest des Tuamotu, vent assez fort à fort de Nord à Nord-Ouest avec des rafales pouvant encore dépasser, localement sous grains, les 110 kilomètres/heure. Sur la moitié Est et aux Gambier, vent modéré à temporairement assez fort de Nord à Nord-Ouest avec des rafales de l'ordre de 70/80 kilomètres/heure.

Mer généralement forte sur une large moitié Ouest avec une houle courte de Nord-Ouest de l'ordre de 4 mètres. La mer est localement très forte entre Hereheretue, Tematangi et Moruroa où les creux dépassent parfois les 5 mètres vendredi. Ailleurs, les creux de Nord-Ouest atteignent de 2 à 3 mètres. Amortissement en vue samedi.



AUSTRALES :



Vendredi matin, ciel assez bien dégagé de Tubuai à Rimatara, plus nuageux entre Raivavae et Rapa. Le ciel se charge davantage l'après midi, surtout à Rapa où arrivent quelques pluies, plus marquées vendredi soir et dans la nuit. Des orages ne sont pas exclus. Au Nord, les quelques passages nuageux circulent sans occasionner de pluie. Une amélioration se dessine samedi matin avec la généralisation de belles éclaircies sur l'ensemble de l'archipel.

A Rapa : vent modéré de secteur Est, devenant assez fort à fort vendredi soir en venant Sud-Est puis Sud à Sud-Ouest. Les rafales avoisinent alors les 110 kilomètres/heure. Au Nord, vent modéré de secteur Ouest vendredi. Samedi, vent modéré d'Ouest à Nord-Ouest sur l'ensemble de l'archipel.

A Rapa : mer forte vendredi sur une houle courte de secteur Nord s'amplifiant rapidement à 4 mètres en journée, voire 5 mètres en soirée. Au Nord, mer agitée sur une houle courte de Nord-Est de 2 mètres à 2 mètres 50 entre Tubuai et Raivavae. Petite houle longue de Nord-ouest de Rurutu à Rimatara.





COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI :



Avis de grand frais numéro 16 en cours sur le Nord-Ouest Tuamotu avec vent de Nord-Ouest 25/33 noeuds et rafales 40/50 noeuds. Mer forte sur une houle courte de Nord-Ouest de 4 mètres entre Rangiroa et Manihi. Sur la Société, vent de secteur Nord-Ouest 15/20 noeuds, rafales 30/40 noeuds sous grains. Mer généralement forte sur une houle courte de Nord-Ouest de 2 mètres 50 à 3 mètres.





VOICI L'OBSERVATION DE TAHITI-FAA'A CETTE NUIT À 02H00 LOCALES



Ciel très nuageux à couvert, Bonne visibilité, Vent Moyen calme de Nord-Ouest, température : 26.9 degrés Celsius. Taux d'hygrométrie : 87%, pression : 1005.3 hectoPascals.