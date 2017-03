PAPEETE, le 30 mars 2017. Météo France a placé en vigilance orange pour fortes pluies les Australes Centre, les Australes Ouest, les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent.



"Un vaste système nuageux stagne sur la moitié ouest de la Polynésie française, des grains parfois orageux s'y développent et intéressent les archipels des îles de la Société et des Australes du Nord", indique Météo France. Voici les dernières prévisions.



ILES DU VENT

Les épisodes pluvieux vont perdurer au cours des prochaines vingt-quatre. Ils concernent principalement pour la fin de journée de jeudi et le début de nuit les côtes Nord et Est de Tahiti ainsi que la presqu'île. Les cumuls de pluie enregistrés durant les dernières 24 heures atteignent déjà 100 à 120 millimètres de Mahina à Taravao. En cours de journée de vendredi les fortes précipitations devraient toucher progressivement Moorea, la zone urbaine de Papeete, ainsi que les côtes ouest de Tahiti.

Aux passages de grains peuvent êtres également associés des phénomènes orageux ainsi que des rafales de vent dépassant les 70 kilomètres/heure. Tendance ultérieure: temps encore très perturbé samedi.



ILES SOUS LE VENT

Des épisodes pluvieux sont attendus au cours des prochaines vingt-quatre heures. Ils concernent principalement les îles de Huahine , Raiatea, Tahaa, Bora-Bora et Maupiti et dans une moindre mesure la région de Mopelia.

Aux passages de grains peuvent êtres associés des phénomènes orageux ainsi que des rafales de vent dépassant les 70 kilomètres/heure. Tendance ultérieure: temps encore très perturbé samedi.



AUSTRALES

Un temps perturbé concerne déjà les régions de Tubuai et Raivavae, il a déjà été enregistré 120 millimètres de cumul de pluie en 24 heures à Tubuai aujourd'hui à 14 heures locale. Les épisodes pluvieux vont perdurer au cours des prochaines vingt-quatre heures et s'étendre à Rimatara et Rurutu. Les passages de grains sont parfois accompagnés d'orages et de rafales de vent dépassant les 70 kilomètres/heure. Tendance ultérieure : Début d'amélioration attendue samedi à la mi-journée de Rimatara à Rurutu et temps encore perturbé samedi de Tubuai à Raivavae.