Vigilance jaune aux îles du Vent

PAPEETE, le 27 mars 2017. Météo France a placé les Australes Centre, Australes Ouest, Iles du Vent et les Tuamotu Nord Ouest en vigilance jaune pour les orages. Les îles du Vent sont aussi en vigilance jaune pour fortes pluies.





ILES SOUS LE VENT :

Lundi, journée assez bien ensoleillée à passagèrement nuageux, devenant nuageux à très nuageux en soirée avec quelques averses. Ces dernières peuvent prendre un caractère orageux, notamment du côté de Huahine. Mardi, ces averses orageuses auront tendance à se généraliser.

Vent de secteur Est faible à modéré lundi se renforçant légèrement mardi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest de 2 mètres. Petite houle longue de Nord-Ouest.



TAHITI ET MOOREA :

Lundi, un temps instable s'installe en cours de journée, donnant la part belle aux nuages et aux passages d'averses localement fortes voire de grains orageux. Mardi, les éclaircies regagnent du terrain. Températures extrêmes prévues : 25 et 31 degrés Celsius.

Vent de secteur Est modéré les deux prochains jours.

Mer devenant agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest de 2 mètres. Petite houle longue de Nord-Ouest.



MARQUISES :

Lundi, temps variable avec alternance de passages nuageux porteurs d'averses et de périodes ensoleillées. Petit risque orageux. Mardi, même type de temps, voire même plus nuageux.

Vent de secteur Est modéré.

Mer agitée. La mer du vent de secteur Est est prédominante au large avec des creux dépassant 1 mètre 50. Petites houles longues de Sud Sud-Ouest et de Nord-Ouest.



TUAMOTU ET GAMBIER :

Sur une large moitié Est, temps ensoleillé lundi. Dans l'Ouest, des averses parfois orageuses sont attendues jusqu'à la mi-journée avant une amélioration l'après-midi. Mardi, malgré quelques petits passages nuageux porteurs d'averses, les bonnes conditions se généralisent.

Vent de secteur Est modéré à assez fort.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour d'1 mètre 50 sur la moitié Nord et de 2 mètres sur la moitié Sud, voire 2 mètres 50 mardi aux Gambier.



AUSTRALES :

Lundi, temps nuageux à très nuageux avec des averses localement orageuses. Mardi, pas de changement du côté de Rimatara d'un côté, et Rapa de l'autre. Entre les deux, les éclaircies reprennent la main, le soleil prédominant même du côté de Raivavae.

Vent de secteur Est modéré. Il faiblit du côté de Rapa mardi.

Mer agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest autour de 2 mètres 50, voire 3 mètres lundi vers Rapa.