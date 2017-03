Victime d'inceste à l'âge de 12 ans, elle témoigne contre son beau-père qui part en prison

PAPEETE, le 9 mars 2017 - Jugé pour attouchements sexuels et tentatives de viol sur sa belle-fille qui n'avait que de 12 ans au moment des faits, un homme de 55 ans déjà condamné en 2005 à 7 ans de prison pour avoir violé sa propre fille biologique et qui comparaissait libre devant le tribunal correctionnel est retourné en détention.





C'est une histoire dramatiquement banale qui a été évoquée à la barre du tribunal correctionnel et qui livre le combat d'une jeune femme de 18 ans, sexuellement abusée par le conjoint de sa mère alors qu’elle n'était qu’une enfant de 12 ans. Les faits ont débuté en 2009 quand le beau-père, profitant de l'absence de sa conjointe, commence à se livrer à des attouchements sexuels sur sa belle-fille en s'introduisant dans sa douche ou en la rejoignant dans son lit. S’ensuivent des années de sévices, quatre tentatives de viol avant que la jeune femme ne trouve le courage de porter plainte en 2015. Comme souvent dans ce type d'affaire, sa mère, qui vit toujours avec le prévenu, ne l'a jamais crue et la parole de la jeune femme n'a trouvé écho que très tardivement.



Mandat de dépôt à l'audience



Le prévenu, qui comparaissait libre, a reconnu les tentatives de viol tout en niant les faits d'attouchements. A l'évocation des faits, alors que le père de la victime, visiblement très ému, a du sortir de la salle d'audience du tribunal, le quinquagénaire a expliqué avoir été "provoqué "par la jeune fille, allant même jusqu’à dire que cela relevait selon lui de " l'amusement ", qu'il pensait " la chatouiller ".



Le psychiatre qui avait déjà examiné le prévenu lors de sa première affaire, le viol de sa propre fille, a évoqué une " salacité peu aventureuse propre aux incestes à caractère pédophile " et la grande immaturité psycho-affective d'un individu dont le potentiel de récidive est " important ". Si le tribunal a finalement condamné le beau-père à 6 ans de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat pour Nuutania, et à lui verser 1,2 million de francs de dommages et intérêts, la victime aura bien du chemin à parcourir avant de retrouver, comme l'a indiqué la psychologue, " une vie d'adulte sereine ".