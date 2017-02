Vents violents: Gironde, Charente et Charente-Maritime en alerte rouge samedi

Bordeaux, France | AFP | vendredi 03/02/2017 - Trois départements du Sud-Ouest, la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime, sont placés en alerte rouge pour vents violents dans la matinée de samedi, avec des rafales attendues jusqu'à 160 km/heure, a annoncé vendredi Météo-France.



Une "tempête d'une violence exceptionnelle sur le nord de la région Nouvelle Aquitaine" est annoncée, "bien plus active" que celle en cours vendredi sur le nord-ouest du pays, avertit Météo-France dans son dernier bulletin. L'alerte court de 05H00 à 11H00 samedi.



Dans le nord-ouest du pays, neuf départements sont toujours placés en vigilance orange pour vents violents. Cette alerte court jusqu'à 21H00 vendredi.



"La tempête +Leiv+ associée à une dépression très creuse arrive par le golfe de Gascogne en fin de nuit prochaine", précisent les météorologistes. Des rafales jusqu'à 160 km/h sont attendues sur les côtes du nord Gironde et de la Charente. Elles atteindront jusqu'à 130 km/h sur le littoral landais et du sud Gironde.



De "fortes vagues de l'ordre de 8 à 10 m" sont également attendues, "cependant, les petits coefficients de marée (61) vont pondérer l'impact vagues/submersion sur le littoral", explique Météo-France. "Dans ce registre, nous devrions être bien en dessous par rapport à la tempête Xynthia", ajoute Météo-France.



A l'intérieur des terres, les rafales pourront souffler jusqu'à 150 km/h, en particulier en Charente-Maritime et dans le nord de la Gironde.