Venezuela: deux journalistes français libérés, de retour à Paris

Paris, France | AFP | vendredi 20/04/2017 - Deux journalistes français de l'agence Capa, qui étaient détenus depuis le 11 avril au Venezuela, ont été libérés jeudi et sont arrivés vendredi matin à Paris, a annoncé Capa.



"Les collaborateurs de l'agence Capa se réjouissent de la libération et du retour en France des journalistes Sebastian Perez et Didier Barral", a indiqué l'agence dans un communiqué.

Les deux hommes sont arrivés vendredi matin à l'aéroport de Roissy, a précisé à l'AFP le directeur général de Capa Presse, Philippe Levasseur.

Cette libération avait été annoncée peu avant sur Twitter par le syndicat de la presse vénézuélienne.

Sebastian Perez et Didier Barral avaient été arrêtés le 11 avril à l'aéroport de Caracas par des policiers vénézuéliens, et placés en détention "sous le prétexte infondé qu'ils transportaient de la drogue", selon Capa.

Les autorités vénézuéliennes n'ont pas rendu publiques les raisons de leur arrestation.

Les deux journalistes s'apprêtaient à regagner la France après avoir réalisé un documentaire pour Capa Presse sur la situation économique et sociale dans le pays, selon l'agence, qui a remercié "tous ceux qui ont œuvré depuis pour parvenir à leur libération, en particulier l'ambassade de France à Caracas et le ministère des Affaires étrangères".

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a remercié son homologue Delcy Rodriguez "de sa contribution à ce dénouement". "Je renouvelle tout mon soutien aux journalistes qui, partout dans le monde, font vivre la liberté de la presse", a-t-il dit dans un communiqué.

Jeudi, Jean-Luc Mélenchon, qui a été un soutien de l'ancien président vénézuélien décédé Hugo Chavez, avait appelé les autorités du Venezuela à libérer les deux journalistes.

"Je demande au gouvernement du Venezuela de relâcher les deux journalistes qui sont aujourd'hui en prison sous le prétexte qu'ils auraient de la drogue sur eux, ce que je ne crois pas", avait déclaré sur RMC/BFMTV le candidat de La France insoumise, précisant qu'on lui avait "demandé d'intervenir".

L'ONG Espacio Publico avait dénoncé leur détention comme "une restriction à la liberté de la presse de la part de l'Etat vénézuélien".

Les manifestations contre le gouvernement Maduro se multiplient au Venezuela, plongé dans une grave crise économique, et ont été émaillées de heurts avec la police. En trois semaines, les violences lors des mobilisations de l'opposition ont fait huit morts.