Vendée Globe: Un accueil polynésien pour le navigateur Paul Meilhat

PAPEETE, le 27 décembre 2016 - En mer depuis 57 jours, l’arrivée de Paul Meilhat est prévue à Papeete mercredi matin aux alentours de 8 heures. SMA — le nom de son navire — a pris le départ du Vendée Globe le 6 novembre, cette fameuse course autour du monde, en solitaire et sans escale.



Alors qu’il était en 3ème position, à 60% du parcours, à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, le verin de quille a cassé. Paul a dû se dérouter au port le plus proche.



Son bateau franchira la passe un peu avant 8 heures, ce mercredi 28 décembre, pour venir ensuite prendre place à la Marina de Papeete pour un accueil et un point presse.



La population est invitée à venir saluer ce marin d’exception, sur la digue ou dans le port.

Les navigateurs qui le souhaitent pourront l’escorter, en suivant les instructions VHF canal 6, à la suite de Faafaite, du remorqueur du Port Autonome, et des voiliers du Yacht Club de Tahiti et de la Fédération Tahitienne de Voile.