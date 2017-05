Vélo sur route – La Ronde Tahitienne : Manava Bernard Hinault !

Parole à Bernard Hinault



Vos premières impressions ?



« C’est magnifique, par rapport à ce que nous avons comme temps en métropole, le soleil est très agréable. Il y a de belles routes, il y a beaucoup de circulation mais c’est une île. Si les routes avaient été développées dans les montagnes ce serait bon pour les cyclistes mais ce n’est pas grave, il faut faire avec ce que l’on a ! (sourire) »



Quelques mots pour les passionnés du Vélo Club de Tahiti ?



« Il faut les remercier pour ce qu’ils font, car ici le vélo n’est pas roi, ce sont plus les sports nautiques, ce qui est compréhensible. Ce qu’ils font est extraordinaire. Ils font venir plusieurs pays, cela monte d’une année sur l’autre, cela grandit. A l’avenir, il y aura encore plus de participants, surtout lorsqu’on voit qu’en 2018, une semaine de croisière sera proposée avant et après la course. C’est un très bon vecteur de communication. »



Vous avez dit que le sport est avant tout « un jeu » ?



« Aujourd’hui, on fait la course sur la dernière heure, on laisse partir 2-3 coureurs, on va les chercher à 5-6 km de l’arrivée. Pour moi, un bon cycliste c’est celui qui innove, qui cherche comment se servir du vent, de la montagne. Il ne faut pas attendre le dernier col pour chercher la victoire. Quelques-uns l’on compris. Quand Contador a gagné le Tour d’Espagne, il a attaqué à 60 km de l’arrivée et Rodriguez n’a pas pu le suivre. Si les coureurs osaient un peu plus, ils ne finiraient pas tous ensemble à Paris. »



C’est valable pour tous les sports ?



« Oui. Il faut rester un sportif, on est pas des machines. C’est le jeu qui fait la beauté du sport. Aujourd’hui, on passe son temps à calculer combien on va gagner, combien on va perdre. Le sport c’est de l’instinct, c’est du plaisir. »



Vous gérez une ferme depuis 20 ans ?



« Oui. Ni ma femme, ni moi, n’avons de diplômes de paysan. C’est une passion. On sème, on récolte et on est dépendants de la nature. Moi qui ait vécu au grand air avec le cyclisme, je ne me voyais pas vivre enfermé. Il me fallait un contact avec la nature. »



Avez-vous constaté que le Polynésien n’est pas trop star-system ?



« Il a raison. On m’a toujours dit « tu ne peux pas péter plus haut que ton cul », pardonnez-moi l’expression. A partir de là, tu dois rester tel que tu étais. Ce n’est pas parce que tu es un champion, que tu as gagné, que tu as des contacts avec des personnalités de ce monde que tu dois changer ta manière de vivre. Il faut être bien dans sa tête. Lorsqu’on ne change pas par rapport à qui on était avant, on se sent bien et c’est ce qui est magnifique. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci de m’avoir invité. On va passer une semaine magnifique, on va visiter Moorea... Pour quelqu’un comme moi qui n’a jamais vu la Polynésie à part à la télévision ou dans les revues, être en contact direct, c’est quelque chose de génial. » Propos recueillis par SB