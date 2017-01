Vaucluse: un septuagénaire abat deux personnes sur un stand de tir et tente de se suicider

Avignon, France | AFP | lundi 23/01/2017 - Deux hommes ont été tués lundi sur le parking d'un stand de tir à Apt (Vaucluse) par un autre homme, âgé de 77 ans et qui a ensuite retourné son arme contre lui devant la gendarmerie à Cadenet, a-t-on appris auprès du parquet.



Les deux victimes, dont l'un est âgé de 71 ans, étaient décédés à l'arrivée des secours peu avant 14H00. Le tireur présumé était quant à lui grièvement blessé. Les trois hommes étaient membres du stand de tir où les faits ont eu lieu, selon le procureur de la République d'Avignon Philippe Guémas.



Le tireur présumé "a pris la fuite et s'est présenté devant la brigade de gendarmerie de Cadenet (à une vingtaine de kilomètres d'Apt, ndlr), où il s'est tiré une balle dans la tête", a précisé à l'AFP M. Guémas, soulignant ignorer "les causes exactes du différend" entre les trois hommes.



Des témoins de ce double homicide ont été identifiés et étaient en cours d'audition lundi après-midi, a-t-il ajouté.



L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie ainsi qu'à la section de recherches de Marseille.