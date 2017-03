Vaste projet de construction du "Camica" sur les hauteurs de la Mission

PAPEETE, 14 mars 2017 - Le président Edouard Fritch et le ministre du Logement, Jean Christophe Bouissou, ont reçu, lundi, Georges Wang, président la société chinoise TCK, et le Père Joël Auméran, administrateur du Camica (Conseil d’administration de la Mission catholique).



Monsieur Wang, le Père Joël Auméran et leurs collaborateurs ont souhaité présenter aux autorités du Pays un grand projet de construction d'habitat, sur les hauteurs de la Mission, sur des terres appartenant à l'Eglise catholique. Il s'agit d'un projet totalement privé de valorisation d'un domaine de 400 hectares appartenant au Camica. Ce domaine devrait être loué à des investisseurs chinois spécialisés dans la construction de logements.



Le Camica souhaite valoriser son patrimoine foncier pour aider le Diocèse de Papeete à faire face à ses obligations cléricales et sociales sur le long terme. Les constructions envisagées sur ce domaine seront écologiques, à faible consommation énergétique, et répondant aux normes cycloniques. Le programme envisagé comprendra des logements, des écoles, des commerces et des infrastructures de loisirs. Ce sera à terme un nouveau pôle de logements qui sera construit sur les hauteurs de Papeete.