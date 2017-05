Vanille : susciter des vocations auprès des jeunes générations

PAPEETE, le 13 mai 2017 - L'Établissement vanille de Tahiti organise pour la dixième année consécutive la semaine de la vanille. Un rendez-vous qui met en avant l'or noir de Tahiti et des îles. L'occasion de rencontrer Carine Yip, directrice de l'établissement et de faire un point la production, la promotion et les projets du secteur.



La semaine de la vanille est prévue du 16 au 20 mai à l'assemblée de Polynésie française. Elle a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir la vanille de Tahiti mais aussi de faire la lumière sur la filière et ses acteurs, de leur donner la parole et, d'en l'idéal, de susciter des vocations auprès des jeunes générations. Sont invités : des intervenants de la production à l'export en passant par la transformation. Pour le public, en plus des stands installés, des jeux et concours seront proposés, la vente de vanille mûre des producteurs est prévue samedi.



Comment la vanille se porte-t-elle à Tahiti ?

" L’établissement vanille de Tahiti (EVT) est né en 2003 pour redynamiser le secteur. Nous avons participé à l’installation d’ombrières fin 2003, les premières productions de ces ombrières sont arrivées en 2006. La quantité de vanille a augmenté jusqu’en 2009 avec 6 990 kg de vanille mûre. Puis, tout s’est écroulé. En 2010, la production est passe à 3 618 kg. "



Qu’est-ce qui explique cette chute ?

" Avec l’augmentation de la production, le prix de la vanille a baissé, elle est passée de 8 233 Fcfp au kg pour la vanille mûre en 2004 à 2 747 Fcfp en 2009. Cette chute a découragé un certain nombre d’exploitants qui n’ont pas renouvelé leurs ombrières. "



Combien d’ombrières y-a-t-il en Polynésie ?

" Nous recensons environ 400 producteurs à Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea et Taha’a. Vingt-quatre hectares d’ombrières ont été installés, mais seulement la moitié produit actuellement. "



Que faites-vous pour que cela change ?

" Nous avons lancé une campagne de remotivation et de régénération des ombrières fin 2013 et en 2014. Nous organisons des événements comme la semaine de vanille pour motiver en particulier la jeune génération car la plupart des producteurs ont plus de 50 ans. Il y a de l’engouement mais il faut en plus de la motivation ."



Pour quels résultats ?

" Les résultats s’apprécient l’année suivant les actions. La production est passée de 1 905 kg en 2015 à 9 733 kg en 2016. "



Produire de la vanille demande de la patience, il faut attendre au moins trois ans avant de récolter le fruit de ses efforts, comment séduire les jeunes ?

" Nous insistons sur la multiculture. Pour démarrer, il ne faut pas faire seulement de la vanille mais faire aussi du maraichage, des arbres fruitiers, du miel, des plantes pour apporter un revenu. Pendant la semaine de la vanille nous invitons des producteurs, des préparateurs, des vendeurs mais aussi des transformateurs (cosmétique, alimentation). En plus, des actions sont menées dans les îles pour donner de l’ampleur à l’événement. "



Comment est perçu le produit à l'international ?

" Très bien, il est apprécié des grands chefs, le produit est considéré par les professionnels de la gastronomie par un produit haut de gamme. Pas moins de 90% de la production part à l’export, seulement 10% reste pour le marché local. "



Le produit a-t-il des concurrents ?

" On constate que d'autres pays produisent la vanille de Tahiti, la Papouasie-Nouvelle-Guinée notamment, la Thaïlande… Nous cherchons donc à garantir une production locale de qualité et à la protéger. Un processus de labélisation AOP est en cours. "



Où en est-on concrètement ?

" L’AOP est l’appellation d’origine protégée. Elle ne peut se mettre en place qu’avec un groupement interprofessionnel. C’est donc la première étape à réaliser. Elle est terminée depuis février. Nous réfléchissons maintenant à la partie constitutive du dossier ."