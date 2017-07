Vanessa Burggraf quitte "On n'est pas couché" et retourne sur France 24

Paris, France | AFP | jeudi 06/07/2017 - La journaliste Vanessa Burggraf va quitter "On n'est pas couché" après un an passé dans l'émission de Laurent Ruquier, sur France 2, et va retourner sur France 24 avec une promotion, a-t-elle annoncé jeudi au Parisien et sur Twitter.

"Très heureuse de retrouver la rédaction de France 24 pour une nouvelle aventure collective. Beaucoup d'ambitions pour vous, d'énergie et d'envie", a tweeté la journaliste de 45 ans jeudi matin sur son compte.

Vanessa Burggraf sera nommée à la rentrée adjointe au directeur de France 24, en charge de la chaîne en français, a confirmé à l'AFP la chaîne d'information internationale.

Depuis la création de France 24 en 2006, la journaliste était un des visages de cette chaîne, où elle présentait la tranche 18H00-20H00, et notamment le "Débat France 24" à 19H10.

"C’est ma décision, je ne suis pas poussée dehors", a-t-elle expliqué au Parisien. "Mais, il y a trois semaines, la direction de France 24 m’a proposé de prendre la direction éditoriale de la chaîne française (...) C’est une belle proposition que je ne pouvais pas refuser car l’actualité internationale est particulièrement intense en ce moment."

La journaliste avait été critiquée à de nombreuses reprises depuis son arrivée sur le plateau d'"On n'est pas couché" en septembre 2016, en remplacement de Léa Salamé.

Elle avait eu un échange houleux avec la ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem, qui l'avait accusée de propager des "fake news", et le candidat à la présidentielle Philippe Poutou s'était moqué d'un échange avec elle dans un de ses clips de campagne.

"Elle a beaucoup souffert cette année. Je crois qu’elle est soulagée de partir", a commenté Laurent Ruquier pour Le Parisien. "Je n’ai rien à lui reprocher, je suis même content pour elle. Je la soutenais à fond, mais il y a eu une campagne injustifiée. Ses prédécesseurs aussi faisaient des erreurs et on n’en parlait pas autant."

"On ne m’a pas fait de cadeau, ce sont les règles du jeu. Je les accepte. Quitter Ruquier est mon seul et unique regret", a lancé Vanessa Burggraf.

L'animateur cherche désormais une remplaçante pour prendre place à la rentrée au côté de l'écrivain et réalisateur Yann Moix.

"Je suis quasi sûr de recruter une femme", a déclaré l'animateur de France 2. "J’aimerais bien prendre de la hauteur. Donc plutôt une philosophe qu’une journaliste. Une Michel Onfray ou Raphaël Enthoven au féminin."