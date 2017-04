Val-de-Marne: un gardien de la prison de Fresnes agressé devant chez lui

Créteil, France | AFP | mardi 04/04/2017 - Un gardien de la prison de Fresnes a été agressé dimanche devant chez lui par trois hommes soupçonnés d'être d'anciens détenus, a annoncé mardi le parquet de Créteil.

Les trois suspects sont arrivés en voiture devant le domicile du gardien, dans une commune voisine de Fresnes (Val-de-Marne). "Ils lui ont demandé s'ils se souvenaient de lui et ils l'ont frappé", avant de tenter de le faire entrer dans l'automobile, a relaté le parquet, confirmant une information du journal Le Parisien.

Le surveillant pénitentiaire a résisté. L'arrivée d'un voisin a provoqué la fuite des trois agresseurs. La victime, "assez marquée au visage", s'est vu délivrer une interruption temporaire de travail (ITT) de 21 jours, selon le parquet et est sortie de l'hôpital lundi, selon le ministère de la Justice.

Ouverte pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative d'enlèvement, l'enquête a été confiée à la Sûreté départementale du Val-de-Marne.

Le syndicat FO Pénitentiaire (minoritaire) a appelé à une manifestation devant la prison de Fresnes mercredi pour dénoncer les conditions de travail des gardiens de l'établissement.

La maison d'arrêt, qui est pleine, est particulièrement vétuste et souffre de la présence en nombre de rats. L'établissement "cumule tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une prison française", rapportaient dans un bilan publié en décembre les services du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a exprimé son soutien personnellement par téléphone au surveillant agressé, ont informé ses services.

La Chancellerie a rappelé qu'elle considère la sécurité des personnels pénitentiaires comme une "priorité". Le garde des Sceaux avait adressé en juillet des instructions aux différentes juridictions françaises, pour qu'elles accordent une attention particulière au traitement des plaintes déposées par les surveillants de prison.