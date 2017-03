Vaireva Taumihau, une concierge aux clefs d'or

À l'issue de ces deux ans de formation, Vaireva obtient un contrat en tant que concierge. Elle a trouvé sa vocation. "Je suis de nature timide. Faire ce métier était donc un challenge personnel que je souhaitais relever. C'est aussi un métier où il n'y a pas vraiment de routine. Les journées ne se ressemblent pas, le contact avec la clientèle est important et le fait de devoir parler anglais me plait bien aussi ", explique la jolie brune.



Vaireva est impatiente de pouvoir arborer les clefs croisées sur son col noir. En effet, Vaireva est la première femme polynésienne à obtenir les clefs d'or, la plus haute distinction de la conciergerie. Ces clefs d'or sont une reconnaissance internationale difficile à décrocher. C'est une référence au sein de la conciergerie, c'est ce qui attire les grands hôtels et les touristes. Pour pouvoir dérocher les clefs d'or, il faut trouver trois concierges clefs d'or qui acceptent de parrainer le candidat, mais aussi présenter un dossier de connaissances et surtout avoir des recommandations clients. " Le métier de concierge c'est un peu le cœur de l'hôtel. Les clients se réfèrent toujours au concierge avant leur arrivée. Nous nous occupons de tous types de clients et bien évidemment des VIP. Notre travail est de connaître, reconnaître les clients réguliers. Le concierge est aussi un confident, c'est la première personne sur qui le client va compter ", raconte la jeune femme passionnée.



C'est l'exemple de Teiva Milz, premier polynésien à obtenir les clefs d'or qui l'a poussée à tenter à son tour cette distinction d'excellence. " A chaque fois que je vois mon chef concierge revenir des réunions internationales clefs d'or, il arrive avec une nouvelle énergie et des idées. Les clefs d'or c'est comme une famille, c'est ce qui m'a attirée ."



Vendredi soir, Vaireva recevra les " clés d'or" . Elle sera aux côtés de Sophie Jourdan, de l'Intercontinental Bora Bora, qui a aussi reçu la précieuse distinction.



Pour ses clefs d'or, Vaireva a réussi à décrocher deux parrainages en Polynésie celui de Teiva Milz, le chef concierge de l'interContinental de Tahiti et Yumi Refalo, la chef concierge de l'InterContinental Moorea, ainsi que celui de son parrain suppléant, Philippe Lesigne, chef concierge à L'InterContinental Paris-Le Grand.



Mais ce n'est pas parce qu'elle a atteint son objectif que Vaireva va se reposer sur ses lauriers. Au contraire. " Nous avons encore deux ans d'approbation. Nous avons à faire nos preuves pour montrer que nous méritons cette distinction. Ce n'est que le début de ma carrière, ensuite je dois mériter ces clefs tous les jours, c'est un investissement professionnel et personnel. "