Vainono Ah Scha décorée pour son professionnalisme

J'ai été élève gardien de la paix en 1999 à l'école nationale de police de Marseille. Nous étions 18 tahitiens et nous avions effectué une année scolaire à Marseille. Donc, en formation théorique à l'école de police, et en stage dans différents commissariats. À l'issue de notre scolarité, nous sommes revenus à Tahiti, parce que nous sommes issus d'un concours corps de l’État pour l'administration en Polynésie française. Donc, c'est vraiment un recrutement local.

J'en ai tellement sur des missions variées. Deux visites présidentielles au fenua, celle de Jacques Chirac en 2003, et celle de l'année dernière avec François Hollande. C'est aussi l'occasion de faire la connaissance avec d'autres collègues de police qui viennent de l'extérieur, avec qui, on passe des moments forts parce qu'il faut que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y a eu beaucoup d'autres visites aussi, comme celle du président chinois. Il y a eu aussi une escale technique qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de la reine d'Angleterre, même si elle n'est pas restée longtemps. Ce sont des personnalités que l'on voie à la télé et qui nous paraissent intouchables. Et quand on les voit en vrai c'est une satisfaction aussi. On fait vraiment notre travail, afin qu'il ne leur arrive rien.

Dans le métier de policier, quel que soit le service, il n'y a pas d'heures. On le fait vraiment avec conviction et disponibilité. On est fier d'être fonctionnaire D’État et policier, c'est vraiment un choix qu'on a fait et on remplit nos missions avec beaucoup de motivations. On peut faire l'objet de critiques, et c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Des sacrifices, dès fois oui, je le conçois. Mais ce ne sont pas des sacrifices où on ne voit plus notre famille. On essaye vraiment de concilier les deux, et quand on arrive à bien s'organiser, on s'en sort toujours. Et pour mon fils, tout est basé sur la communication.