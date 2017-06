Vaiete se fait belle pour accueillir les croisiéristes

Les concepteurs du nouveau terminal de croisière de Papeete sont les architectes belges de Tetra. Ils expliquent que le projet devait répondre à de nombreuses exigences contradictoires :



• Préserver la place Vaiete : le terminal sera un bâtiment en bois, en forme de biseau, décalé par rapport aux deux épis qui accueillent les bateaux de croisière afin de ne pas empiéter sur l'espace des roulottes.



• Développement durable : le toit sera couvert de panneaux solaire tandis que le patio à ciel ouvert permettra de faire entrer la lumière et de créer une aération naturelle. Au final, le terminal produira plus d'énergie qu'il n'en consomme.



• Un espace multifonctions : Côté mer, une grande salle d'attente et d'embarquement de 700m² sera séparée du port par des portes vitrées obscurcies contre le soleil, qui pourront être grandes ouvertes pour favoriser la circulation de l'air. Le sud du bâtiment, sur deux étages, hébergera la salle de gestion des bagages (séparée par des portes coulissantes cette fois, là encore un espace de 700m²) et l'Office du tourisme. Sur le toit, un café permettra de profiter de la vue. Tout est organisé de façon à pouvoir séparer l'activité croisière, pour des raisons de sécurité. Mais quand le terminal sera libre, ces espaces seront disponibles pour des salons, conférences et autres expositions.



• S'intégrer à la promenade du Front de mer : le nouvel espace est organisé en un bâtiment de deux étages et un patio ouvert côté mer, et un nouvel espace vert côté ville où les artisans auront une place réservée. Le patio inclura un espace vert et sera grand ouvert sur le nouveau parc. Côté mer, le quai flottant sera modifié afin de créer une douve de 5 mètres de mer, sur le modèle de la nouvelle marina pour éliminer les disgracieuses barrières de sécurité.



• S'intégrer à la ville : le terminal sera relié à la ville grâce à une longue passerelle qui enjambera le nouveau parc, le Front de mer et reliera Vaiete à la rue François Cardella (magasin Sincère) pour atterrir à 30 mètres de l'entrée du marché. Cette passerelle est conçue comme une "promenade ouverte aux touristes et aux locaux. Elle fera six mètres de large, avec des ascenseurs de chaque côté de la route, et descendra en pente douce sur la ville. Elle prendra l'équivalent d'une voie sur la rue François Cardella, l'autre voie pourra être rendue piétonne, ce n'est pas encore décidé parce que les avis sont partagés" glisse le maire de Papeete Michel Buillard.