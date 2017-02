Vaiare : Moorea de nouveau consulté pour l'extension de la marina

MOOREA, le 15/02/2017 - Le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani demandera à ajouter ce sujet à l'ordre du jour du conseil municipal qui se tiendra ce jeudi matin. Un sujet sensible et qui alimente la presse locale depuis plusieurs mois. Selon le maire, la majorité des habitants de Vaiare serait contre ce projet d'extension. Son adversaire politique, le maire délégué de Afareaitu, John Toromona assure que plus de 1 500 habitants soutiendrait ce projet.



Le conseil municipal de Moorea-Maiao se réunira ce jeudi matin, et le maire Evans Haumani a bien l'intention d'apporter une modification à l'ordre du jour, en y ajoutant le projet d'extension de la marina de Vaiare.



Un sujet " urgent " pour le premier magistrat, sur lequel les élus doivent apporter leurs avis. " Si nous votons demain, eh bien nous le ferons dans les règles, à bulletins secrets, ce n'est pas un problème ", explique Evans Haumani.



Et ce ne sera pas la première fois que le conseil municipal se penchera sur ce dossier, puisque le 9 mars 2016, une délibération a été prise par la majorité des élus de la commune afin d'exprimer leurs refus face à ce projet. Mais la semaine dernière, le tribunal administratif avait annulé cette décision, pour cause d’irrégularité de son mode de scrutin. " Du fait que le vote ne s'était pas fait à bulletins secrets comme demandé par le groupe d’opposition ", explique John Toromona, maire délégué de Afareaitu, dans un communiqué.



Celui-ci met également en doute l'urgence qui est mise en avant par Evans Haumani. " L’urgence du maire, c’est de s’opposer au progrès et à tout ce qui peut créer des emplois sur notre île. Il se situe dans un nouveau coup de force pour ne pas tenir compte de l’avis de plus de 1500 habitants de Moorea qui étaient favorables au projet alors que seulement 700 étaient contre. "



Des chiffres qui n'ont aucune légitimité pour le tāvana de Moorea-Maiao : " ce sont les chiffres qu'ils avancent. Nous, nous avons une autre réalité. Nous nous référons à la décision des habitants qui résident à Vaiare. "



" Les gens ne sont pas contre le projet du Pays, ils veulent juste que la marina actuelle soit nettoyée et réhabilitée. Il n'y a plus personne qui va se baigner à la mer tellement elle est polluée ", poursuit-il.



John Toromona qui craint aussi que les fonds qui ont été préparés pour ce projet, partent ailleurs. " Peut-on sérieusement croire que le Port autonome de Papeete a gelé les 600 millions de crédits prévus en attendant la décision du tribunal administratif, alors que les travaux du terminal de croisière et ceux de la marina de Papeete vont débuter. "



En tous les cas, le conseil municipal prendra donc sa décision finale sur ce sujet, ce jeudi matin. Et Evans Haumani a assuré qu'une rencontre aura lieu dans les prochains jours, entre les élus et le directeur du Port autonome, Georges Puchon.