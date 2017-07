Vague de soutiens pour la jeune pâtissière dévalisée

"Je me suis sentie coupable surtout vis-à-vis de Ariioehau, donc j'ai mis un post sur Facebook pour voir si quelqu'un savait quelque chose. En plus j'étais démoralisée. La somme volée n'était pas énorme, mais qu'on me vole ce pour quoi j'avais travaillé dur, ça m'a cassée."

"Je m'appelle Tairei, j'ai 23 ans et je viens de me lancer dans ma passion, en essayant d'en faire un métier. Combien d'entre vous savent à quel point la vie est rude ? Je débute, je n'ai encore rien. Mais je me lance, pour que dans les années à venir je puisse enfin avoir quelque chose. Alors une fois par semaine, je me lève tôt le matin et je passe plus de 13h dans ma cuisine (…). Puis je passe une deuxième journée bien remplie, à assurer des livraisons entre deux communes opposées en essayant de satisfaire tout le monde. La voiture n'est pas à moi, j'ai de la chance, un ami me la prête. Vous savez, je suis une jeune fille avec des projets plein la tête. Mais aujourd'hui, j'ai surtout l'impression que tout s'écroule. J'ai été victime, comme tant d'autre, d'un vol aujourd'hui entre 13h et 13h30 au niveau de Mamao, près du Service d'hygiène. (…) Et maintenant ? Je suis une jeune fille avec des rêves envolés. Comment puis-je me lancer davantage si dès le commencement de mon activité, on me prend le peu que j'ai ? Et maintenant, je n'ai plus rien."

"Tous ces messages de soutien et d'encouragement ça m'a vraiment permis de me sentir mieux et de me remotiver. Et avec toutes ces commandes, je me dis que mon rêve va peut-être un jour devenir une réalité !"