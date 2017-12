Vaccin anti-dengue défecteux: Manille suspend sa campagne de vaccination

Manille, Philippines | AFP | dimanche 03/12/2017 - Les Philippines ont annoncé vendredi la suspension d'une campagne de vaccination anti-dengue après que le groupe français Sanofi eut annoncé que ce vaccin déjà administré à des milliers d'enfants pourrait aggraver la maladie dans certains cas.



Le groupe pharmaceutique, fabricant du vaccin, a déconseillé mercredi dans un communiqué l'utilisation du Dengvaxia, premier vaccin contre la dengue autorisé dans le monde, aux personnes n'ayant jamais été infectées.

"A la lumière de ces nouvelles informations, le ministère de la Santé suspendra le programme de vaccination anti-dengue, tandis que des vérifications et des consultations sont en cours avec des experts (...) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)", a déclaré le secrétaire d'Etat philippin à la Santé Francisco Duque.

Les Philippines ont vacciné plus de 733.000 enfants contre le virus, ce qui fait craindre que beaucoup d'entre eux puissent développer la forme la plus grave de cette maladie potentiellement mortelle.

Sanofi avait initialement annoncé que son vaccin était "crucial" dans la lutte contre la dengue, le plus répandu des virus transmis par les moustiques dans le monde.

Sanofi a indiqué mercredi qu'une nouvelle étude a confirmé les avantages de Dengvaxia pour "ceux qui avaient eu une infection antérieure". Cependant, "pour ceux qui n'avaient pas été précédemment infectés (...), l'analyse a révélé qu'à plus long terme, davantage de cas de maladie grave pourraient survenir après la vaccination en cas d'infection à la dengue".

M. Duque a souligné que le gouvernement philippin n'avait reçu pour l'instant aucun signalements de problèmes liés à Dengvaxia: "actuellement, il n'y a pas de cas d'infection grave à la dengue parmi ceux qui ont été vaccinés", a-t-il déclaré à la presse.

Il a également indiqué que ces nouvelles informations ne signifiaient pas que tous ceux qui n'ont jamais été infectés souffriraient de la forme plus grave de la dengue s'ils étaient vaccinés.

Le ministère de la Santé va renforcer son suivi des personnes vaccinées et enquêter sur les cas de personnes tombant malades, a-t-il ajouté.

Malgré la suspension de la campagne de vaccination, M. Duque a souligné que "la vaccination (était) essentielle dans le cadre de la prévention et du contrôle de la dengue".

Concernant Sanofi, "les services juridiques vont examiner le contrat" avec le laboratoire pharmaceutique.

Dans un communiqué, l'OMS a recommandé que "Dengvaxia soit administré seulement aux personnes ayant déjà été infectées par le dengue". Un groupe d'experts de l'OMS doit en outre se réunir dans deux semaines pour décider du maintien ou non de la suspension.

Un millier de Philippins sont morts de la dengue en 2016 sur un total de 211.000 cas, selon les statistiques officielles.