Vacances à Tautira en… 1944

PAPEETE, le 21 février 2017 - La famille Rey nous a ouvert ses archives, en particulier un trésor : trois photos de vacances à Tautira datant de 1944. Le patriarche, Ethode Rey, nous a également raconté l'histoire derrière cette série d'images publiées aujourd'hui pour la première fois.



"Sur ces photos il y a toute ma famille. Il y a mon papa Jules Rey, ma maman Tehiva, mes neuf frères et sœurs. Moi je suis le plus petit, avec une couronne en feuille de cocotier. Il y a aussi trois personnes qui ne sont pas de ma famille, deux jeunes filles et un jeune garçon, qui étaient les enfants d'un ami de mon père qui vivait à Tautira" se souvient Ethode Rey, qui avait trois ans à l'époque des photos, en 1944. Il est aujourd'hui âgé de 75 ans. "Nous étions trois frères et sept sœurs, et j'étais le plus jeune !" Des grandes vacances mémorables pour tous, d'autant que c'est la seule fois que la famille a pu profiter au complet d'aussi longues vacances dans la nature. Les photos ont été prises par un ami de la famille, nommé Simpson, un Anglais qui habitait à Faa'a et prenait des photos souvenir pour les familles Polynésiennes. À cette époque, photographe était un métier très exclusif…



"Mon père avait fait construire cette maison quelques mois avant, pour que l'on aille y passer nos vacances. Il fallait aller en camionnette jusqu'à Tautira, après on prenait une pirogue à moteur qui nous amenait jusque-là. On n'était pas peu gâtés. Déjà sur la photo on voit les trois pirogues. Si tu as de bons yeux tu verras les cannes à pêche posées contre le mur à droite, les harpons là… On avait tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas d'eau courante, mais mon père avait installé un système en bambou pour relier la source." On sent à regarder les photos que la famille Rey était déjà assez aisée pour faire partie au moins de la classe moyenne de l'époque. "Mon père était dans le commerce, il était importateur. Et nous, les enfants, on était très gâtés. Généralement dans les familles il y avait une pirogue, là on en avait trois, ça donne une idée !"



LA VIE EN 1944



La vie quotidienne dans une maison au milieu de la nature était bien moins exotique pour les habitants de 1944 que pour ceux d'aujourd'hui : "À cette époque on n'avait pas de cuisses de poulet congelé, pas de réfrigérateur. Là-bas il n'y avait pas d'électricité. Donc c'était la pêche sur les pirogues."



La famille s'est longtemps raconté les anecdotes de cette expédition. "Regarde sur la voiture, tu vois les initiales JR ? C'est Jules Rey, parce que c'est lui l'a construite, elle était connue partout. Et les trucks, c'était ça, on mettait du monde jusque sur le toit. On voit que les quatre derniers s'y sont mis pour la photo ! Ma sœur aînée jouait du ukulele, on la voit sur le capot."



Ethode, qui est retourné plusieurs fois au Fenua Aihere depuis, l'a vu évoluer. "Ce n'est plus du tout pareil, là-bas il n'y avait rien sur des kilomètres, on était seuls. Aujourd'hui ça s'est construit. Là où la voiture traverse la rivière il n'y avait rien. Aujourd'hui il y a un radier et les voitures passent, c'est construit encore beaucoup plus loin."



Pour la famille Rey aussi ces longues vacances de 1944 ont été un moment magique avant un brusque changement d'époque. "Ma mère est décédée peut-être trois ou six mois plus tard. Enfin, à l'époque on n'allait pas chez le docteur…"