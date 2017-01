Va’a marathon – Championnats du monde 2017-2018 : Deux évènements sportifs ambitieux

Parole à Jean Chicou



En quoi ces évènements sont exceptionnels ?



« On attend en juin pour l’instant 34 pays, on a jamais eu ça, même aux derniers Jeux du Pacifique, cela nous permet de faire un événement ‘planétaire’. Nous souhaitons développer le va’a à partir de Tahiti. Aux championnats du monde, il n’y avait ‘que’ 20 pays, s’ils viennent chez nous aussi nombreux, c’est parce que Tahiti est une destination mythique, c’est là dessus que l’on veut surfer. On veut qu’ils viennent pour qu’ensuite ils participent dans leur pays au développement du va’a, pour que dans quelques années plus d’une cinquantaines de pays soient inscrits à la fédération internationale de va’a. »



L’aspect social semble primordial ?



« C’est la base. De nos jours on ne peut pas créer un événement seulement sportif, les partenaires ne suivront jamais. Le président lui même, maire de Pirae à l’époque, a insisté sur le fait que la population puisse participer à un événement populaire et solidaire. On est en pleine crise économique, donner un peu de joie, d’ambition à des jeunes en décrochage, en recherche d’emploi, c’est important. C’est quand même plus intéressant que de trainer dans les quartiers. Cela peut redonner goût à la vie, à la discipline, à une vie en société plus intéressante. On veut, à travers le sport, retrouver certaines valeurs. »



Le COL doit relever de nombreux défis ?



« Les championnats de marathon vont nous servir à préparer les championnats de vitesse. On va devoir former 250 bénévoles, en 2018 ils auront donc déjà acquis une certaine expérience. Le COL, c’est 12 personnes qui travaillent à plein temps depuis six mois rien que pour ces évènements. Les visiteurs qui vont venir cette année devraient revenir à 90% l’année prochaine. L’organisation devra être proche de la perfection pour que l’on puisse leur donner envie de revenir avec d’autres personnes encore. Il ne faut pas oublier le volet économique. Chaque personne qui vient, c’est 200 à 300 000 xpf injectés dans l’économie du Pays en dix jours, c’est très important. »



Quel message souhaitez vous adresser à la population, aux partenaires ?



« Le message c’est que l’organisation se déroule bien, on est dans les temps, motivez vous, n’oubliez pas que cela arrive dans pas longtemps. On met tout en place pour que l’événement soit diffusé dans tout Tahiti. Un championnat du monde de va’a, on en a un tous les 40 ans donc il ne faut pas le louper, il faut que les médias l’annoncent au maximum car ce sera un événement majeur. Et, en 2018, il faudra remettre Tahiti à sa place de leader mondial. Un pays qui gagne a toujours des retombées positives derrière. » Propos recueillis par SB