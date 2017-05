Va’a – Va’a Hine : Teva va’a remporte cette 2ème course exclusivement féminine

C’est Finalement Teva va’a qui a franchi l’arrivée en tête en parcourant les 16 km en 1 heure 29 minutes et 16 secondes. En deuxième position, on retrouve Punaauia Va’a qui a bouclé le parcours en 1 heure 31 minutes et 06 secondes … Et c’est finalement Mataiea Va’a qui complètera le podium en 1 heure 31 minutes et 40 secondes.



Si bien entendu, les rameuses sont venues pour la compétition et montrer de quoi elles sont capables, elles se sont aussi déplacées pour répondre présentes à l’invitation de la Fédération Tahitienne de Va’a et participer ensemble, à la promotion du Va’a féminin.



Tea Lorfèvre de Teva Va’a :



« Sur cette course, au final, on termine première, mais on s’est trompée au départ, on pensait que l’on devait passer par le bord… Du coup, on est partie plutôt mal, mais on a réussi à rattraper notre retard ! On est quand même satisfaites. Par rapport à l’organisation de cette course dédiée aux femmes, je trouve que c’est une bonne chose ! On a remarqué depuis quelques années déjà que de moins en moins de femmes participent aux courses de va’a… C’est pour cela que la fédération tahitienne de Va’a a décidé d’organiser cette course spéciale, pour essayer de promouvoir la discipline chez les femmes. Perso, j’observe un grand engouement pour le paddle chez les femmes, c’est bien… Mais le Va’a, c’est quand même notre sport, alors revenez ou venez vous essayer. »



Pour Ramona, présidente du club Punaauia Va’a, il est dommage que tous les clubs n’aient pas répondu présents.



« Cette course, c’est une très bonne chose ! Malheureusement, je trouve que nous ne sommes pas nombreuses, on dit toujours que la fédération ne fait pas de course pour les femmes, Punaauia Va’a est toujours là… Mais les autres clubs, c’est dure. La fédération organise 4 journées dans l’année exclusivement réservées aux féminines, venez pour que l’on puisse comparer nos niveaux ! »



Malgré cela, la Fédération Tahitienne de Va’a se dit satisfaite puisque cette course, deuxième du genre cette année, a attiré plus de monde que lors de la première organisée le 08 Mars. Ce sont 4 équipes de plus qui se sont ajoutées aux challenge Va’a Hine. À noter que la fédération a prévue d’organiser au total, cette année, 9 courses du même genre.



