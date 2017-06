Va’a V6 – Vendée Va’a : La Méduse devant les Tahitiens

La 8e édition de la Vendée Va’a s’est déroulée du 24 au 27 mai 2017. Sorte de Hawaiki Nui Va’a transposée en métropole, elle se déroule elle aussi en trois étapes sur trois jours. Cette compétition de renom a été, comme chaque année, une véritable fête du va’a pendant 4 jours. En plus des courses de pirogue, le public a pu apprécier des spectacles de danse, des concerts et des animations sur la culture polynésienne.



Finalement, après trois jours de course, et pour la première fois depuis que les Polynésiens s’alignent sur cette course, c’est « La Méduse » qui devance les Tahitiens. Sur la dernière épreuve, la Team Raiatea a essayé de limiter la casse au maximum et a été au coude avec le team Métropolitain tout au long du parcours, prenant la tête régulièrement sur son adversaire.



Les deux équipes se sont surpassées et n’ont rien lâché jusqu’à l’arrivée. La Méduse a franchi l’arrivée de cette 3e étape après 4h28′ de course et confirme ainsi sa victoire au classement général.



Grâce au trophée Air Tahiti Nui qui récompense la première équipe (hors locale), La Méduse participera pour la 3e année consécutive à notre grande course Hawaïki Nui Va’a aux îles sous le vent. Sport Tahiti



CLASSEMENT FINAL



1. CN LA MEDUSE / 10:30:00

2. TEAM RAIATEA (TAHITI) / 10:36:01

3. CKCL (Les Sables d’Olonne) / 10:43:35

4. TOULON VA’A (équipe 1) / 10:44:24

5. ATN (TAHITI) / 10:51:28

6. BELHARRA WATERMEN CLUB / 10:52:52

7. C K BRESTOIS / 11:10:37

8. SV VAULX EN VELIN / 11:26:31

9. MARSEILLES MAZARGUES CK / 11:37:38

10. ENTENTE CO VALBONNE / MARSEILLE / MAZARGUES CK / 11:38:41

11. HONO’URA (TAHITI) / 11:50:19

12. BREIZH POLYNESIA VA’A / 12:13:18

13. MANU’URA 13 / 12:19:45

14. NTR VA’A RIO (BRESIL) / 12:32:30

15. CSA VAA21 FREJUS / 12:24:19

16. TOULON VA’A (équipe 2) / 12:29:49

17. CK FONTENAY / 13:13:12

18. CANOA BAHIA – ARRANCA POITA / (SSA-BA – BRASIL) / 15:15:26

19. CANOA BAHIA – ARRANCA BARONESA / (SSA -BA – BRASIL) / 15:15:38