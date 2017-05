Va'a V6 – Tahiti Nui Va'a : Shell Va'a grand vainqueur

Au terme des deux premières étapes de 58km, c'est Shell Va'a qui était en tête au classement général avec 1'34 d'avance sur Team Opt et 4'34 d'avance sur Edt Va'a, Paddling Connection et Bora Bora occupant respectivement les 4e et 5e places avec plus de 10 minutes de retard chacune. A noter le parfait alignement avant le départ à Tautira, les contrevenants écopant de 5 minutes de pénalité.



Le départ a été donné à 8H30, 30 minutes après les femmes et les juniors. Edt Va'a devait absolument remporter cette étape avec plus de 4'34 d'avance pour conserver son titre. Edt Va'a a réussi un bon départ en prenant la tête de course. Deux caps étaient possibles, le long de la côte pour un cap direct, ou un cap plus au large pour profiter ensuite au maximum de la houle arrière pour surfer. Edt Va'a a pris un cap à droite, Shell Va'a et Team Opt un cap plus central.



Au bout de 20 minutes de course, Team Opt a pris les commandes avec Shell Va'a au marquage juste derrière. Le team de Bora, 4e au général, a suivi également le cap central derrière Shell Va'a. Edt Va'a a choisi de prendre un cap au large. Ils ont tenté le tout pour le tout pour jouer la carte du surf, avec Rete Ebb à la barre. On a vu également la pirogue de Manihi prendre ce cap à droite. Les îles étaient aussi présentes, avec une pirogue composée d'un mix de rameurs des Tuamotu qui se sont entraînés de leur côté.