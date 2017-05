Va’a V6 – Focus sur Yoann Cronsteadt : « Mon frère m’a tout appris »

Parole à Yoann Cronsteadt



Vous avez réalisé un excellent début de saison avec Shell Va’a, comment l’expliquer ?



« On a remanié nos entrainements, on ne s’est pas entrainés plus dur mais différemment. Je pense que cela a eu de l’effet. Cela a payé. Je pense aussi que les deux grosses écuries n’étaient pas vraiment prêtes. Par contre, pour la Tahiti Nui Va’a, je pense qu’elles le seront. »



Shell Va’a a également été retenue pour les championnats du monde ?



« C’est un honneur de représenter le Pays. Avec Shell Va’a, on a un des plus gros palmarès de Polynésie, on va essayer de continuer à l’étoffer. On va se concentrer d’abord sur le championnat marathon pour 2017, on verra ensuite pour la vitesse en 2018. Cette qualification est de bon augure pour nous, on verra bien si les résultats suivront. C’est une chance de pouvoir participer. Mon premier objectif, cela va être le Tahiti Nui Va’a, c’est quelque part l’échéance la plus proche. L’équipe s’est préparée petit à petit, ensuite on se focalisera sur le championnat du monde. »



On t’a vu dernièrement également en prone et en SUP ?



« C’est pour évacuer un peu la routine du va’a hoe et du va’a ono. J’ai fait dernièrement la course Air Tahiti Nui Royal Race parce que j’avais promis à Maeva Hargrave que j’allais venir. Pas de bon résultat en SUP mais en prone cela s’est bien passé. J’ai pu bien gérer et accélérer quand il fallait. Je fais du prone pour me relâcher musculairement. J’en ai fait pas mal dernièrement. »



Tes rapports avec ton frère Georges, partage ou rivalité ?



« Non, il n’y a pas du tout de rivalité. On s’entraine chacun de notre côté mais quand on se retrouve dans la course, c’est sûr qu’il n’y a pas de cadeau. (rires) Il a toujours été un exemple pour moi et il le restera toujours. Tout ce que je fais, c’est par rapport à lui, c’est à dire que c’est grâce à lui que je fais ce que je fais. Il m’a tout appris dans le va’a, dans le SUP et maintenant dans le prone. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je tiens à remercier mes sponsors, Manuia Tahiti et STC Nutrition, merci évidemment à Shell Va’a, aux amis et la famille. J’espère que les prochaines courses se passeront bien pour nous, fa’ito’ito à toutes les équipes. On va prendre les courses les unes après les autres et tenter de les gérer au mieux. » Propos recueillis par SB