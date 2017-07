Va’a V6 – Faati Moorea : Edt Va’a renoue avec le succès

Belle participation chez les femmes et les juniors



Le président de la fédération tahitienne de va’a Rodolphe Apuarii a pu constater un manque de mobilisation au niveau des participants puisque seulement 30 pirogues étaient engagées en sénior alors que cette course du Heiva Va’a est gratuite. Pour Rodolphe Apuarii « C’est une course à changements, il faut avoir 12 bons rameurs, or les clubs désormais veulent avoir 12 bons rameurs et pas 6 bons et 6 moyens. S’ils n’ont pas l’effectif, alors ils ne participent pas. »



Des problèmes budgétaires ont également été avancés par les clubs sur les réseaux sociaux. Malgré l’absence de frais d’inscription, les frais et la logistique nécessaires restent importants pour certains clubs qui doivent choisir leurs courses. Il y avait cette année la Tahiti Nui Va’a qui se déroule tous les deux ans, le te Aito suivi des championnats du monde de va’a marathon et du Heiva Va’a.



Rodolphe Apuarii s’est montré malgré tout satisfait, il y a eu une belle participation chez les femmes vendredi avec 13 pirogues engagées ainsi que chez les juniors avec 16 pirogues engagées. Teva Va’a s’impose chez les femmes devant Team Opt et Mata Are, alors que chez les juniors Mou’a Tamaiti no Papara gagne devant Edt Va’a et Team Opt. SB