Va’a V1 – Te Aito : Un vent de renouveau sur le va’a en Polynésie

Les innovations du comité organisateur local



Avec le COL, on passe du milieu associatif, avec en 1988 une course Te Aito proposée par l’association Tamarii CPS puis par le club Ruahatu, à un milieu professionnel avec la création en 2016 de la société privée Te Aito Events.



Parmi les innovations, une distance de sécurité entre les bateaux et les pirogues est désormais à respecter, pour des questions de sécurité mais aussi pour ne pas interférer avec la course.



Le travail de promotion vise à booster la participation, celle de Tahiti et Moorea, celle des îles et celle internationale. 27 pays seront représentés à travers 195 athlètes étrangers. On passe de 88 participants en 1988 à 1200 en 2017 avec un objectif à moyen terme de 2000 participants et 2000 visiteurs sur site. Entre 2016 et 2017, pour Moorea on passe de 43 à 60, pour Bora on passe de 24 à 50 rameurs engagés.



Mara Aitamai a exposé le projet d’un championnat 2018 Te Aito en cinq étapes entre Raiatea, Moorea, Bora Bora, Tahiti et Rangiroa. A l’international, la promotion se poursuivra pour mettre en place un circuit mondial en huit étapes avec l’Australie, le Brésil, le Japon, la France, le Maroc, les USA et la Nouvelle Zélande où le Te Aito existe depuis déjà 10 ans. Des ambassadeurs seront nommés, après accord avec leurs employeurs respectifs.