Va’a – Te Aito Aotearoa : Les Bernadino au top à la Aotearoa Aito

Nouvelle-Zélande. L’édition 2017 de la course de V1 « Air Tahiti Nui Aotearoa Aito » s’est déroulée le week-end dernier sur la mythique plage de Kohimarama, à Auckland. Au programme, trois courses de 6, 12 et 24km.



Pour l’occasion, nos champions se sont déplacés au pays du long nuage blanc, notemment Hinatea Bernadino et son père Rodo, tous deux vainqueurs. Hinatea remporte la course de 12km en 1h et 14 minutes. Course que son père fera en 1h et 12 minutes, victorieux dans la catégorie senior des plus de 50 ans.



Dans la course de 24km c’est Tupuria King qui s’impose avec plus de 10 minutes d’avance sur le 2e, terminant la course en 2h et 16 min. A noter que Marama Elkington, Daniel Calder, Nicky Kingi et Tupu King décrochent 4 billets pour Tahiti offert par Air Tahiti Nui, pour participer au Te Aito en juin 2017. Sport Tahiti