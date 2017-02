Va’a – Takapuna Beach Cup : Kévin et Tupuria arrivent premiers

Lors de la première journée et pour les course de 5km en V6, l’équipe des Iles-sous-le-vent fini deuxième en un peu plus de 23 minutes, derrière Pinelua Open, et devant la team Parahata Open.



Le lendemain, lors des courses V6 de 18 et 42km, les équipes maori se sont toutes imposées dans les différentes catégories hommes et femmes. A noter que l’équipe des Iles sous le vent fini 4ème de la 42 km Open Hommes.



Enfin, lors du dernier jour de course en V1 relais, la team Tupuria King/Kévin Céran Jérusalémy a raflé les premières places en Open Homme. Ils ont terminé la course de 24 kilomètres en 2H06’04. La team des Iles Sous le vent, avec Moetaua Rua et Marcelino suit juste derrière, avec deux minutes d’écart. Apetahi et Tamarii, deux autres équipes tahitiennes, arrivent respectivement 3e et 4e.



Rappelons que Kévin Céran-Jérusalémy et Tupuria King sont deux « stars ». Kévin a remporté le dernier Te Aito et il est un des rameurs emblématiques de Shell Va’a. Tupuria King est sans conteste le n°1 Néozélandais. Il a participé à la dernière Hawaiki Nui Va’a au sein de l’équipe Paddling Connection.



Ils font tous deux partie du team Fa’i Va’a, le contructeur de va’a qui a été choisi pour fabriquer les pirogues des prochains championnats du monde. TM / Sport Tahiti