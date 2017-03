Va’a – Taaroa Race : Kyle Taraufau, grand vainqueur en V1

La course a été lancée devant les trois pontons en direction de la passe de Papeete. Dès les premières centaines de mètres, les ténors de la discipline se sont détachés du paquet. Kyle Taraufau, Hititua Taerea, Tutearii Hoatua, Steeve Teihotaata, Kévin Kouider, mais aussi Georges Cronsteadt qui s’est remis à la rame pour l’occasion. C’est le jeune Revi Thon Sing qui, comme à son habitude, a démarré en trombe. Au niveau de la sortie de la passe de Papeete, il avait déjà creusé l’écart. À ce niveau là, seul Kyle Taraufau parvenait à tenir la cadence.



Mais alors que le plan d’eau a changeait à la sortie du lagon, le jeune Revi se fatiguait. Plus loin derrière, Steeve Teihotaata était, lui aussi, en forme olympique. Il a fait une remonté impressionnante pour rattraper le duo de tête. Il est rapidement revenu titiller Kyle Taraufau poussant Revi à céder sous la pression.



À l’entrée de la passe de Taapuna, Kyle et Steeve se sont livrés une bataille sans merci. Ils étaient au coude à coude et ont terminé doucement les 21 kilomètres, usés par la fatigue. À seulement une cinquantaine de mètres de l’arrivée, Kyle a finalement pris la première place. Il devient le sixième champion du Taaroa Race.



Kyle Taraufau :



« La course était assez difficile. Il y avait beaucoup de soleil, il fallait beaucoup s’économiser et surtout ne pas tout donner au début, rester devant, et se fatiguer à la fin. Steeve m’a mis un peu la pression, mais je dois dire que je ne voulais pas lui laisser la première place après avoir mené la majeure partie de la course. En tout cas, il était bien en forme, avec ses trois podiums dont sa victoire en SUP. »