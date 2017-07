Va’a – Super Aito : Rete Ebb gagne chez lui à Mataiea

Parole à Rete Ebb



« La première étape était pour reconnaître le parcours et il fallait rester le plus près de tout le monde. Sur la 2e étape, il fallait bien gérer ses efforts et ne pas tout donner dès le début. Pour ma part, j’ai essayé de coller le peloton de tête en restant au contact dès qu’il y avait des rameurs qui se détachaient et en essayant de gérer mes temps de récupération. »



« Et dans le 3ème tour, j’ai tout donné ! Je pense que ce qui a fait la différence aujourd’hui, c’est que c’est chez moi, je connais très bien le parcours. Le petit vent de côté m’a beaucoup aidé aussi ! J’en profite pour remercier tous mes sponsors et tout ceux qui me soutiennent, toute la population de Mataiea, ma famille et mes amis ! Je leur dédie cette victoire ! »



Parole à Kévin Céran Jérusalémy :



« La deuxième étape ne s’est vraiment pas bien passée pour moi, je n’étais pas du tout dans la course. Je pense qu’au départ, je suis sorti dans les 50e… Après au premier tour, je n’étais pas très bien, j’étais vers la 20e place. J’ai essayé de revenir mais c’était trop tard, Rete avait déjà une centaine de mètres d’avance. C’était trop tard pour moi. »