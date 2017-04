Va’a – « Mata Are Surf & Ski » : Les ténors au rendez-vous

En stand up paddle, Rete Ebb, 4ème la veille à la AirFrance Paddle Festival, remporte la course devant Niuhiti Buillard (champion de Polynésie en titre) et Manatea Bopp Dupont.



Kévin Céran-Jérusalémy s’impose en va’a hoe (V1). Il devance Manutea Million et Révi Thon Sing (junior).



En Kayak, Hiromana Flores s’impose, Charles Taie est le meilleur en prone il se place devant Ricky Aitamai et Alexis Berthet.



Enfin, Mata Are remporte la course en V6 femmes et Vétérans.



La course a réuni 350 rameurs au total, elle rencontre à chaque fois un véritable succès.



