Va’a Hine : Heiva a Hoe s’impose à Punaauia

Le classement :

Heiva a Hoe 1h33’54s Tamarii Avera no Punaauia (Vétérans) 1h34’33s OPT (Vétérans) 1h36’04s Punaauia Va’a Red Bull (juniors) Ruahatu (vétérans) Heiva a hoe (juniors) Ruahatu (vétérans) Punaauia Va’a (seniors) Punaauia Va’a (Vétérans) Heiva a hoe (juniors) Tuaiva Nui (Vétérans)

Le club Punaauia Va’a de Ramona Piritua organisait la deuxième course de la saison, une course exclusivement réservée au Vahine. Cette fois-ci, c’était en Va’a Toru (V3) que les rameuses devaient s’illustrer. Même si elle n’a pas rassemblé beaucoup de Va’a, la course s’est bien déroulée sur le plan de Punaauia et a vu la victoire de, suivie de Tamarii Avera no Punaauia. Le Team OPT vétérans complète le podium.