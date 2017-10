Va’a – Hawaiki Nui 2017 : Red Bull ne participera pas

Ce matin a eu lieu la conférence de presse organisée par le comité organisateur d’Hawaiki Nui Va’a 2017. La présidente de l'ACOHV Elise « Tutu » Maamaatuaiahutapu a annoncé pendant cette conférence que le team Red Bull Wa’a ne s’alignerait pas au départ de la course.



Parole à Elise « Tutu » Maamaatuaiahutapu :



« J’ai reçu un message du responsable local, Red Bull ne participera pas cette année, cette annonce faisant suite à la polémique qui a sévi sur les réseaux sociaux. C’est dommage. Les gens sont les gens, ils disent ce qu’ils pensent mais moi je dis que la Moloka’i est une course particulière très ouverte alors qu’Hawaiki Nui Va’a a un règlement précis qui est différent. »



« Les dirigeants de Red Bull feront par contre le déplacement pour discuter de tout ça et pourquoi pas mettre un partenariat en place pour la suite, je ne sais pas, on verra. »