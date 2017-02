Va’a : Entretien avec Kévin Ceran-Jérusalemy avant le début de saison

Quels sont tes objectifs individuel et en équipe ?



« Ce serait les grandes courses comme le Heiva, le Te Aito, le Super Aito et les championnats du monde qui auront lieu à Aorai. En V6, je vais essayer de faire mieux que l’année dernière, de gagner un peu plus de courses. «



Quelle sera ta préparation cette année ?

« Ma préparation se fait en équipe la plupart du temps. après je vais ramer en V1 pour reprendre mes repères, retrouver un peu la technique sur le Va’a. Mais le plus gros du travail se fait en équipe. »



Qui crains-tu cette année ?

« En V1 c’est toujours les mêmes qui sont dangereux. Steeve, Rete, Kyle, Hititua, Damas. Je ne sous-estime personne après tout dépendra de ton feeling avant la course. Je ne crains personnes en particulier… En V6 c’est toujours pareil aussi. Il y a juste une équipe qui peut surprendre. C’est la CPS, deux de nos gars sont partis là bas cette année. Les équipes des îles aussi, mais ce sont bien sûre les équipes confirmées comme EDT et OPT qui sont à surveiller. »



Que penses-tu de la nouvelle génération de rameur ?

« Les jeunes rameurs s’intéressent de plus en plus au Va’a. L’année dernière, les cadets et les juniors comme Revy Thon Sing et surtout Tutearii Hoatua ont surpris tout le monde. Cela promet pour l’avenir. Même pour nous les seniors, ça va être difficile de garder la tête si en face, on a des jeunes qui ont faim comme ça. »



Des remerciements ?

« Je tiens à remercier ma famille, ma copine, ma petite, et les sponsors : fai va’a, oversteams, aito sports manuia tahiti, huahine rame et spy. Merci d’être encore derrière moi cette année. »



