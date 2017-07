Va’a : Edt Va’a, Team Opt et Teva sont les grands gagnants du Super Tauati 2017

Ce sont les jeunes qui ouvrent les festivités avec quatre équipages sur la ligne de départ du 3km. Teva s’impose avec un peu plus de 10 secondes sur Mou’a Tamaiti no Papara, et à plus de 2 min devant Pueu Nui Va’a.



Puis en début d’après-midi se sont les 6 équipes féminines qui prennent le départ des 9km. Team Opt et Teva se bagarrent dès le début de la course. Mais c’est bien le team Opt qui s’impose sur le fil, avec 2 secondes d’avance sur Teva. Heiva Hoe complète le podium en 31min 20sec.



Enfin 10 équipages masculins sur les 11 inscrits ont clôturé la course de ce Super Tauati 2017. On notera l’absence de Paddling Connection et surtout l’abondant de la Team Opt suite à un accrochage. Puis c’est au tour de Shell de subir une avarie, ce qui laisse la place grande ouverte à Edt Va’a, suivi à 30 secondes près de Mou’a Tamaiti no Papara, tandis que Mataiea Va’a complète le podium en 26min 29sec.