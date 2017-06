Va'a - 1ers championnats du monde de va'a marathon : Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs

L’accès à la fan zone est gratuit



On peut rappeler que le public est invité à assister à toutes ces courses, le parcours a été spécialement aménagé pour que le public puisse profiter pleinement du spectacle. La fan zone comprend de multiples animations : des stands d’initiation au surf, des jeux avec des lots à gagner, un écran géant pour suivre les courses retransmises en direct web et TV par Tntv, de la restauration…



Au niveau sportif cela risque d’être intéressant, la Polynésie part favorite car la course de va’a sur longue distance est sa spécialité même si elle a pu se faire battre par la Nouvelle Zélande sur le nombre total de médailles lors de championnats du monde de va’a vitesse en Australie en 2016. Elle a en quelque sorte « une revanche à prendre » même s’il s’agit ici de marathon et non de vitesse.



Les résultats du Te Aito 2017 ont pu nous donner quelques indications sur la grande forme de Kévin Céran-Jérusalémy et du clan des « Shelliens » en général qui se sont offerts un triplé sur le podium homme en open. Même si ce sont des résultats en individuel et pas par équipe, vraisemblablement pas trop de souci à se faire non plus du côté des juniors, des femmes ou des vétérans mais attention aux jeunes Néozélandaises qui se sont imposées lors de la course junior femme dimanche après midi. SB