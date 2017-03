VAI, un salon pour voir l'alimentation globalement

PAPEETE, le 23 mars 2017 - Le village de l'alimentation et de l'innovation (VAI), premier événement du genre, entend réunir tous les acteurs du secteur : consommateurs, restaurateurs, agriculteurs, transformateurs, pouvoirs publics… Cette initiative pilote vise à instaurer un dialogue entre chacun de ces acteurs pour que le "bien manger", au sens large du terme, atterrisse dans toutes les assiettes.



S'alimenter ce n'est pas seulement remplir une assiette d'aliments pour permettre à nos organismes de fonctionner. Habituel, quotidien, banal, le geste est lourd de conséquences. Il a un impact sur l'économie du Pays, sur la santé de sa population et sur son environnement. Le consommateur, en choisissant une filière locale par exemple ou en privilégiant les produits importés, fera pencher la balance vers des secteurs d'activités qui ne sont pas les mêmes.



Dans ce contexte, Manihi Lefoc d'ASAE Conseil, a mis sur pied un village de l'alimentation et de l'innovation, ou VAI. " C'est quelque chose qui manquait sur le territoire ", explique celle qui travaille sur le projet depuis une dizaine d'années.



Le village ouvrira le 20 avril pour trois journées et se répartira en cinq espaces : exposition-vente avec des professionnels du secteur (agriculteurs et transformateurs), expositions, ateliers (expériences sensorielles conçues spécialement pour l'évènement avec la directrice de l'Institut du goût de Paris), conférences et animations-démonstrations.



Il sera installé sur le site de la Maison de la culture, dans les salles, les théâtres, le pae pae a Hiro… Un programme est d'ores et déjà arrêté, ouvert au grand public, aux scolaires (du 1er et du second degré) et aux professionnels. En plus du thème général (alimentation et culture(s)) d'autres sujets seront abordés. Ce n'est pas une foire ou un marché, mais bien un lieu de transmission et de réflexion sur l'alimentation, la santé, l'impact des consommateurs.



Les organisateurs entendent " favoriser l'accès aux connaissances récentes en matière d'alimentation au sens large (nutrition/santé, agriculture, économie, environnement… ", promouvoir " l'éducation au goût et l'alimentation de qualité pour les enfants ", encourager "l'apprentissage de la cuisine " et privilégier " l'utilisation des produits locaux ", valoriser "la richesse et la diversité de la culture culinaire polynésienne ", soutenir et valoriser " les initiatives locales en faveur d'une alimentation saine et d'un développement économique local durable ".



Pour les professionnels, une formation à l'éducation au goût sera proposée en amont du village par l'Institut du goût de Paris. Elle sera organisée du 5 au 7 avril pour permettre d'acquérir des connaissances sur les mécanismes sensoriels de la dégustation, le plaisir alimentaire et la construction du goût chez l'enfant, les principes pédagogiques de l'éducation au goût et de décliner cette éducation au goût en fonction de l'âge des enfants et du contexte d'intervention.



Manihi Lefoc espère que le village s'inscrira dans le temps, qu'il devienne un rendez-vous dans l'année mais " qu'entre ces rendez-vous des projets fleurissent. L'idée de ce village est de dire qu'on peut se faire plaisir en mangeant sain et local. Il ne faut plus qu'il y ait de dichotomie entre : se faire plaisir et se faire du bien. Pourvu que la recette prenne et que la mayonnaise monte ".