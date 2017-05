Université et ESPE : début des inscriptions

Les inscriptions à l’UPF sont organisées en plusieurs phases échelonnées qui ont débuté le 9 mai. Les procédures d’inscription diffèrent en fonction des profils des personnes souhaitant s’inscrire à l’UPF ou à l’ESPE ainsi que du choix de leur formation. Comme l’année dernière, l’UPF et l’ESPE mettent à disposition des futurs étudiants un portail d’inscription en ligne dédié ( http://www.upf.pf/inscriptions pour les guider et faciliter leurs démarches.Les futurs étudiants doivent, dans un tout premier temps, identifier la formation qui leur convient dans la nouvelle offre de formation de l’université. Le site internet de l'UPF propose des informations détaillées sur l'organisation des formations, les moyens d’y accéder ainsi que sur leurs débouchés :Guider l’inscription des étudiants grâce à un portail d’inscription.L’UPF propose un portail d’inscription en ligne permettant aux personnes de suivre, en fonction de leur profil, la procédure associée à l’inscription dans la formation choisie.le retrait des dossiers de candidature pour une Validation des études supérieures (VES) et une Validation des études, de l’expérience professionnelle et des acquis personnels (VEEPAP) est possible (et obligatoire) pour les personnes concernées :• les personnes qui souhaiteraient reprendre leurs études et/ou engager une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;• les étudiants qui n’étaient pas inscrits au sein de l’UPF au cours de l’année dernière (hors néo-bacheliers) ;• les étudiants de l’UPF qui souhaiteraient s’inscrire dans une formation qui ne correspond pas à leur parcours.Pour les autres profils et situations, le portail d’inscription détaille, par formations, les procédures et calendriers.Pour les néo-bacheliers, les étudiants inscrits à l’UPF en 2016-2017 souhaitant se réinscrire, l'ensemble des informations et pièces à fournir (retrait des dossiers d’inscriptions) avant de se présenter sur la chaîne d'inscription sera accessible à partir duPour les étudiants souhaitant s’inscrire en master à l’UPF ou à l’ESPE, veillez à bien respecter les procédures de candidature préalables si besoin.midi, les prises de rendez-vous préalables à toute inscription à l’UPF en formation initiale et à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) seront possibles via une adresse communiquée sur le site internet de l’UPF et sur le portail d’inscription. Ces prises de rendez-vous en ligne sont obligatoires pour réserver un créneau sur la chaîne d’inscription.La chaîne d’inscription aura lieu à l’UPF entre le 3 et le 7 juillet 2017 au matin, à l’ESPE entre le 3 au 6 juillet, en fonction de la formation demandée et du profil des personnes.