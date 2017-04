Université : comment candidater au master

L'inscription en première année de master est donc subordonnée à l'examen d’un dossier de candidature pour chaque candidat souhaitant intégrer un master à l’UPF ou un master MEEF à l’ESPE à la rentrée 2017-2018.L’inscription n’est donc plus de droit même si un étudiant est déjà étudiant à l’UPF. Le redoublement en M1 n’est plus de droit non plus et est soumis également à la constitution d’un dossier de candidature.L’inscription en deuxième année de Master pour un étudiant d’un autre établissement ou pour un candidat souhaitant reprendre ses études est également conditionné à la constitution d’un dossier de candidature.Les candidats doivent se connecter au « portail candidature master UPF – ESPE », afin d’accéder à l’ensemble des informations, ainsi qu’au dossier de candidature correspondant à leur situation :Un lien direct vers ce portail est disponible sur la page d’accueil du site internet de l’UPF : www.upf.pf Les candidats doivent faire acte de candidature en déposant un dossier : soit auprès de l’ESPE pour une candidature en master MEEF ; soit auprès de la Direction de la scolarité de l’UPF pour une candidature en master en formation initiale.- Les dossiers devront être déposés entre le 2 mai et le 1er juin 2017.- Il n’y aura cette année qu’une seule et unique période de dépôt des dossiers pour les candidatures en master.Si un étudiant n’a pas déposé de dossier pendant cette période, et qu’il vienne à être refusé en master MEEF ou master de la formation initiale, il ne pourra pas prétendre à déposer un dossier hors délais ni à l’ESPE ni à la Direction de la scolarité pour une inscription dans un autre master.