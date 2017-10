Une voiture sur le toit dans la descente du Tahara'a

PAPEETE, le 19 octobre 2017- Les pluies de la nuit on rendu les chaussées particulièrement glissantes et les automobilistes sont appelés à redoubler de prudence . Ce matin vers 6h15 une voiture a fait une embardée dans la descente du Tahara'a et a terminé sa course sur le toit. Un important embouteillage s'est formé.